«Локомотив» проиграл «Автомобилисту», «Авангард» победил «Северсталь»

Вратарь «Автомобилиста» Фото: globallookpress.com
Победу «Авто» принесли точные броски Александра Щемерова и Патриса Кормье.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Щемеров — 4, 34:33 — 0:1. Кормье — 6 (Романцев), 39:54 — 0:2.Вратари: Исаев (57:48 — 58:52, 59:06 — 59:28, 59:37) — ГалкинШтраф: 12 — 8Броски: 28 (11+8+9) — 27 (9+11+7)
В другом поединке «Авангард» на выезде победил «Северсталь» со счетом 3:2.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Рооба — 5 (Лишка), 1:42 — 1:0. Найт — 14 (Сошников, Грицюк), 26:49 — 1:1. Вовченко — 11 (Пилипенко), 32:19 — 2:1. Телегин — 5 (Шарипзянов), 35:30 — 2:2. Найт — 15 (бол., Якупов, Каски), 37:22 — 2:3Вратари: Подъяпольский (58:19) — ГрубецШтраф: 2 — 6Броски: 34 (7+12+15) — 28 (9+13+6)
У омичей забивали Корбэн Найт (дубль) и Иван Телегин. Две шайбы хозяев на счету Роберта Рообы и Даниила Вовченко.