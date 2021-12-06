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    Шипачев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

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    Специальная комиссия КХЛ определила лауреатов 13-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Лучшим вратарем признан Патрик Бартошак («Амур»), одержавший с командой две победы в двух матчах. Он отразил 98,55 процента бросков при коэффициенте надежности 0,50.

    Лучшим защитником признан Антон Белов из московского «Динамо». В трех матчах он набрал 2 (1+1) очка и его показатель полезности составляет «+7».

    Лучшим нападающим стал Вадим Шипачев ( московское «Динамо»). На его счету 8 (3+5) очков в трех играх.

    Лучшим новичком был признан нападающий Тахир Мингачев из ЦСКА. В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка и его среднее игровое время составило 9 минут и 51 секунду.

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