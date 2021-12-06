Шипачев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Вадим Шипачев Фото: globallookpress.com
Лучшим вратарем признан Патрик Бартошак («Амур»), одержавший с командой две победы в двух матчах. Он отразил 98,55 процента бросков при коэффициенте надежности 0,50.
Лучшим защитником признан Антон Белов из московского «Динамо». В трех матчах он набрал 2 (1+1) очка и его показатель полезности составляет «+7».
Лучшим нападающим стал Вадим Шипачев ( московское «Динамо»). На его счету 8 (3+5) очков в трех играх.
Лучшим новичком был признан нападающий Тахир Мингачев из ЦСКА. В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка и его среднее игровое время составило 9 минут и 51 секунду.