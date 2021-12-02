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    Федоров: Не считаю, что «Локомотив» сыграл в пассивный хоккей

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:0, ОТ).

    Сергей Фёдоров
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    Сергей Фёдоров

    «Считаю, хорошая игра, динамичная. Да, было много оборонительных действий, но одна команда атаковала, другая оборонялась, так же и с нашей стороны.

    Рад, что наши ребята выдержали где-то в плане монотонности игры, в плане, что соперник очень хорошо защищался.

    Второй период мы провели намного лучше, чем в предыдущих играх. Два удаления Карнаухова — это два несчастных случая.

    Про овертайм можно сказать, что численное преимущество на льду дало определённый результат.

    Ребят с победой, молодцы, дотерпели. Нелёгкая игра, были возможности, но завершилось всё как завершилось.

    Понимали, в какой хоккей эта команда будет играть при руководстве Игоря Валерьевича. Не считаю, что "Локомотив" сыграл в пассивный хоккей, они остро атаковали, использовали все наши ошибки, которых сегодня было намного меньше, чем в последних играх.

    "Локомотив" тоже в какой-то мере справился с задачей, у них были возможности забить, например, в большинстве. Баланс игры лично для меня был очень хорошим, напряжённым.

    Обе команды показали классный хоккей, хоть шайб было забито и мало. Хоккей был атакующим, агрессивным, при первой же возможности обе команды атаковали, прессинговали и хотели заставить оборону соперника ошибиться.

    Какой хоккей лучше — этот или с "Магниткой"? Если отвечать банально, мне нравится хоккей сегодняшний. Если раскрыть тему, конечно, такие перипетии, когда ты выигрываешь и должен закрывать игру, уверенно выигрывать — и вдруг пропускаешь в меньшинстве, я думаю, это не тот фасон, в который наш клуб хотел бы играть.

    Вратарь и оборона нашего коллектива могут решать не большие, а огромные задачи, потому что всё начинается от своих ворот», — передаёт слова Фёдорова «Чемпионат».

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