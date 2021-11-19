Брагин: Были шансы в концовке, но не смогли забить и проиграли

Главный тренер СКАвысказал мнение о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:2).

«Два периода были неплохими, а вот третий... Мы говорили, что нельзя отдавать инициативу, что нужно играть так, как играли. Не получилось, соперник забил два гола.

Были шансы в концовке, но не смогли забить и проиграли. У нас вошли Зыков, Волков, Кемппайнен, но чувствовалось, что у них не было еще тонуса. Надеемся, что в дальнейшем будем лучше играть.

Забили 5 голов за 5 матчей. Думаем, работаем на тренировках. Постараемся исправить это.

В прошлой игре, например, Комаров с Гусевым неплохо играли, сегодня тоже. Кемппайнен, Бурдасов и Кузьменко и до этого были в одном звене. Да, вошли Зыков и Волков, им нужно поймать игровой тонус.

В перерыве много игроков ездили в сборные. А так — отдохнули, немного поработали», — цитирует тренера сайт СКА.