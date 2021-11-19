ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • 20:59
    • Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»
  • 17:39
    • Сборная России опустилась на 34 место в рейтинге ФИФА
  • 22:38
    • Табарес уволен из сборной Уругвая после 15 лет работы
  • 22:22
    • Два очка Найта помогли «Авангарду» обыграть «Магнитку»
    Все новости спорта

    Брагин: Были шансы в концовке, но не смогли забить и проиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Сибирь КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин высказал мнение о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

    Валерий Брагин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Брагин

    «Два периода были неплохими, а вот третий... Мы говорили, что нельзя отдавать инициативу, что нужно играть так, как играли. Не получилось, соперник забил два гола.

    Были шансы в концовке, но не смогли забить и проиграли. У нас вошли Зыков, Волков, Кемппайнен, но чувствовалось, что у них не было еще тонуса. Надеемся, что в дальнейшем будем лучше играть.

    Забили 5 голов за 5 матчей. Думаем, работаем на тренировках. Постараемся исправить это.

    В прошлой игре, например, Комаров с Гусевым неплохо играли, сегодня тоже. Кемппайнен, Бурдасов и Кузьменко и до этого были в одном звене. Да, вошли Зыков и Волков, им нужно поймать игровой тонус.

    В перерыве много игроков ездили в сборные. А так — отдохнули, немного поработали», — цитирует тренера сайт СКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов «Бавария» забьет «Аугсбургу»?
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Монако» обыграть «Лилль»?
  • «Монако» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Прервется ли неудачная серия «Краснодара» в матче со «Спартаком»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие