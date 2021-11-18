Курри: «Йокерит» хочет победить в Кубке Гагарина, это главное

Генеральный менеджер «Йокерита»рассказал о задачах, стоящих перед финским клубом.

«Мы хотим сделать следующий шаг в плей-офф. Прошлый сезон из-за пандемии был сложным для всех, а нам еще пришлось переносить свои домашние матчи в Россию.

Для нашей команды тот год был тяжелым и физически, и психологически. Этим летом у нас был отличный разговор с игроками и тренерами на тему того, какой командой мы хотим быть.

Мы собрали более молодой состав, смогли заполучить нескольких финских ребят, которые раньше уже играли за "Йокерит". Команда выглядит очень мотивированной.

В плей-офф всегда тяжело, уже в первом раунде можно встретиться с хорошей командой. И во втором раунде можно выйти на сильного соперника, который уже становился чемпионом.

Надеюсь, команда сможет сделать следующий шаг, над этим сейчас и работаем. Мы бы хотели победить в Кубке Гагарина, это сейчас для нас главное.

Должны показать, что у нас хорошая команда, мы можем играть и биться на равных с любым соперником», — сказал Курри «Чемпионату».

«Йокерит» лидирует в Западной конференции КХЛ после 29 игр, набрав 42 очка.