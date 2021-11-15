Уровень Евротура точно не выше КХЛ. Итоги Кубка Карьяла для сборной России

Накануне сборная России завершила выступление на финском этапе Евротура, где проиграла Финляндии и Швеции, но смогла обыграть Чехию и заняла третье место на турнире.

Лишь одно положительное впечатление

«Одну победу из Финляндии сборная России (главная, молодежная или олимпийская — так до конца и не понятно) все же увезла. Если с топовым составом Финляндии и средненьким Швеции справиться не вышло, то резерв Чехии обыграть все же сумели. Правда позитива от этого результата не так много — все же и Дмитрию Шугаеву пришлось в воротах работать не меньше, чем в "Северстали", и новые лидеры КХЛ не особо впечатлили.

Тот же Рашевский явно страдал без покровительства диспетчера уровня Шипачева, не особо впечатлил и Тертышный. Но в этом никакой трагедии нет — это первый опыт для молодых форвардов, что пойдет им только на пользу. Грустно, что не было ни игры (даже против чехов), ни каких-то отдельных сильных компонентов. Раз за разом проигрывали вбрасывания, причем нередко в самых ключевых ситуациях. В неравных составах тоже регулярно возникали проблемы.

1:0! Доставили Елесину снаряд в правый круг вбрасывания, он оттуда разрядил свою пушку, замахивался аж из-за головы. Да сами посмотрите, насладитесь: #CZERUS #снамиелесин pic.twitter.com/WTPaMsMqKt — Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2021

В итоге едва ли не единственный положительный момент — Матвей Мичков. При том что изначально его приглашение вызывало скорее скепсис. В итоге Матвей побил не один рекорд Овечкина, как предполагалось, а сразу два. Мичков стал не просто самым молодым дебютантом, но и самым молодым автором шайбы. Причем 16-летний юниор умудрился на уровне сборных воткнуть лакросс-гол», — высказался о выступлении сборной России автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

«Лакросс» Мичкова и слабое меньшинство

«Главный фактор, приведший Россию к поражению от финнов — постоянные удаления. Игра в меньшинстве, мягко говоря, не удалась — давали подходить к своим воротам слишком близко, за что и расплачивались. У Галимова и Зинченко много штрафных минут — впрочем, они исправлялись результативными действиями. От Чехии тоже пропустили в меньшинстве.

Зато с большинством дело пошло на поправку: после неудачных розыгрышей против шведов и финнов случились две шайбы в первом периоде с чехами. Против команды послабее российские спецбригады почувствовали уверенность — уже какой-никакой, но прогресс.

Россия — Чехия fhr.ru

Третье место на Кубке Карьяла — в целом результат так себе, но с учетом экспериментального состава сойдет. Теперь молодежная сборная России соберется полным составом, чтобы взять реванш в Эдмонтоне. Ну, а парням постарше — ждать новых вызовов», — указал на слабые и сильные стороны россиян корреспондент Sportbox Сергей Кулагин.

Россия завершила Кубок Карьяла победой над Чехией

«Против "Тре Крунур" наши сыграли дисциплинированно, схватив всего один малый штраф. С финнами россияне провели в штрафном боксе 17 минут, и это не считая "двадцатки" нападающего Ивана Зинченко за умышленный удар в голову. Увы, шведам голы дались относительно легко, а наши использовали не все моменты. Так объяснил поражение 2:4 исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов.

К вратарю Ярославу Аскарову претензий минимум — все шайбы ему забили с пятачка. Хотя он контролировал далеко не все отскоки. Галимов отметил прогресс в игре наших, оставалось только конвертировать позитив в победу над Чехией.

К сожалению, команде не удалось подарить "сухарь" Шугаеву. Воронков за чужими воротами сунул клюшку под коньки сопернику, присел в штрафной бокс, и чехи размочили счет.

Третий период можно назвать театром одного актера — Шугаева. Наш вратарь попал под ковровую бомбардировку, но капитулировал лишь единожды, сохранив сборной России победу», — подвел итоги выступления сборной России автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Тренерский кризис продолжается

«Не выбыл бы Олег Браташ, я думаю, впечатление от работы скамейки было бы получше — все-таки он опытный и по-своему хороший тренер. Но появление Зубова доказало, что с тренерами у нас какая-то проблема. В игре с чехами мы какой-то отрезок провели вчетвером — потому что тренеры не выпустили нужного игрока. В какой-то момент мы остались с тремя защитниками — потому что тренеры не сделали смену.

Сборная России fhr.ru

Про стиль игры и мысль я уже говорил: даже сегодняшняя победа над чехами все равно оставила ощущение, что это был заплыв по волнам настроения парней, и что тренеры не контролировали примерно ничего. Идет игра — хорошо, не идет — плохо. В третьем периоде чехи полетели и наша сборная осталась наедине с этим фактом, и не похоже, что у тренеров были какие-то идеи. Выдержали — и здорово.

Можно забыть этот турнир и готовиться к следующему, на котором у нас будет другой состав игроков, другие тренеры и вообще все будет другим. Идет подготовка — я уже даже сам не понимаю к чему», — говорится в материале Sports.ru.

Противоречивое впечатление от последнего матча на Кубке Карьяла

«Поражения сборной России в двух стартовых матчах Кубка "Карьяла" от Финляндии (0:3) и Швеции (2:4) были чувствительными — у нашей команды мало что получалось. А единственным положительным моментом стал гол в стиле лакросс от 16-летнего нападающего Матвея Мичкова: он стал самым молодым автором заброшенной шайбы в официальном матче сборной.

Россия — Чехия fhr.ru

От идеи наигрывать сочетания на молодежный чемпионат мира в тренерском штабе сборной окончательно отказались. В каждой тройке нападения на матч с Чехией был игрок, который по возрасту не подходит для молодежной сборной. Мичкова, например, оставили в тройке с Вовченко и Галимовым. А Хуснутдинов, который в СКА играет на фланге, вышел в центре первого звена с Воронковым и Рашевским.

Выясняли-выясняли, кто же автор гола. Сперва записали на Мичкова, но потом все же Воронкова сделали автором — именно он эту незафиксированную шайбу протолкнул в ворота.

Это 0:3 в матче с чехами — в любом случае! #CZERUS pic.twitter.com/Llq5OHAELG — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 14, 2021

Казалось, что при счете 4:0 сборная России спокойно доведет дело до первой победы в Евротуре. Но после четвертой пропущенной шайбы чехи воспрянули. Отыграли один гол в концовке второго периода, а в третьем могли вообще сравнивать счет. Спасибо Дмитрию Шугаеву — вратарь "Северстали" несколько раз спас нашу сборную. Именно его и можно назвать лучшим игроком команды на этом этапе: в проигранном финнам матче Шугаева не в чем упрекнуть. Вот только игру высокого уровня хотелось увидеть от всей команды. Мы же наслаждались ею только на протяжении двух периодов», — написал в своей статье журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Есть первая победа в олимпийском сезоне

«Первые два матча на Кубке Карьяла сложились для сборной России неудачно. Сперва поражение от финнов и слабое меньшинство, затем более интересный матч со шведами. Тоже проигранный, но запомнившийся роскошным лакросс-голом 16-летнего Матвея Мичкова. Пожалуй, это и был самый позитивный момент за обе встречи.

Руководит сборной в итоге Сергей Зубов, так как Олег Знарок приболел и даже не полетел в Хельсинки, а Олег Браташ покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам.

Главные моменты матча с чехами на Кубке Карьяла ✊#россиявмоемсердце pic.twitter.com/jlhkuAjKyM — Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2021

В отчётном матче с чехами в воротах россиян снова появился Дмитрий Шугаев, игравший с финнами. Голкипер череповецкой "Северстали" выглядел здорово, а партнёры по команде поддержали его результативными комбинациями, наказав чехов, выиграв 5:2», — оценил выступление россиян корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.