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    Россия — ШвецияПодсластил пилюлю. Лакросс-гол Мичкова скрасил поражение от Швеции
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    Зубов: Мичков забил супергол, нечасто такое увидишь

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Кубок Карьяла Евротур
    Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов прокомментировал поражение от Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Игра во многом понравилась. Но результатом, конечно, недовольны. Шведы реализовали почти все свои моменты. У нас, к сожалению, не получилось сделать точно так же. В третьем периоде, конечно, мы должны были забивать. Обидным оказался четвертый пропущенный гол, когда неправильно сыграли на смене.

    Но сильно расстраиваться из-за такого счета не надо. Шведскому составу под 30 лет, нашим парням — едва за 20 или меньше. Это и называется опытом. Надо давать ребятам возможность прочувствовать этот темп, эту ответственность международных матчей. И тогда победы придут.

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    • Сегодня сборная России хорошо играла в хоккей, и если продолжать с тем же старанием — победы придут.

    Гол Мичкова? Лакросс на таком уровне увидишь нечасто. У Матвея были доли секунды на принятие решения. Это, конечно, супергол», — приводит слова Зубова официальный сайт ФХР.

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