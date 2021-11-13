Зубов: Мичков забил супергол, нечасто такое увидишь

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Россиипрокомментировал поражение от Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла.

«Игра во многом понравилась. Но результатом, конечно, недовольны. Шведы реализовали почти все свои моменты. У нас, к сожалению, не получилось сделать точно так же. В третьем периоде, конечно, мы должны были забивать. Обидным оказался четвертый пропущенный гол, когда неправильно сыграли на смене.

Но сильно расстраиваться из-за такого счета не надо. Шведскому составу под 30 лет, нашим парням — едва за 20 или меньше. Это и называется опытом. Надо давать ребятам возможность прочувствовать этот темп, эту ответственность международных матчей. И тогда победы придут.

Сегодня сборная России хорошо играла в хоккей, и если продолжать с тем же старанием — победы придут.

Гол Мичкова? Лакросс на таком уровне увидишь нечасто. У Матвея были доли секунды на принятие решения. Это, конечно, супергол», — приводит слова Зубова официальный сайт ФХР.