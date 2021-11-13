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    Россия проиграла Швеции на Кубке Карьяла, Мичков побил рекорд Овечкина

    Швеция — Россия: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Евротур Кубок Карьяла Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в матче второго тура Кубка Карьяла.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).

    У сборной России шайбы забросили Матвей Мичков (22 минута) и Артем Галимов (26).

    В составе победителей отличились Антон Бенгтссон (19), Карл Клинберг (24, 47) и Антон Ландер (35).

    Забросив шайбу в возрасте 16 лет 339 дней, Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР, обновив достижение Александра Овечкина.

    Кубок Карьяла. 2-й тур
    Швеция — Россия — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Бенгтссон — 2 (Ф. Олофссон, Юос), 18:56 — 1:0. Мичков — 1 (Мухамадуллин, Галимов), 21:17 — 1:1. Клингберг — 2 (Шелин, Броме), 23:42 — 2:1. Галимов — 1 (Телегин, Коромыслов), 24:07 — 2:2. Ландер — 1 (Ханссон, Шелин), 34:28 — 3:2. Клингберг — 3 (Ландер, Броме), 46:53 — 4:2Вратари: Линдвалл — АскаровШтраф: 6 — 2Броски: 27 (12+9+6) — 16 (5+7+4)

    Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счетом 0:3.

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