ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ШвецияПодсластил пилюлю. Лакросс-гол Мичкова скрасил поражение от Швеции
  • 17:17
    • Россия проиграла Швеции на Кубке Карьяла, Мичков побил рекорд Овечкина
  • 19:33
    • «Авангард» всухую разгромил «Куньлунь»
  • 19:29
    • «Факел» обыграл «Оренбург», «Алания» уступила «Енисею»
  • 19:17
    • Сборная России U-19 выиграла у Германии в отборе ЧЕ-2022
  • 18:56
    • Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину
    Все новости спорта

    Тренер сборной Швеции: На гол Мичкова можно только смотреть и улыбаться

    Хоккей Сборная Швеции Сборная России Кубок Карьяла Евротур
    Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев после победы над командой России (4:2) на Кубке Карьяла признался, что впечатлен голом Матвея Мичкова.

    Юхан Гарпенлев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юхан Гарпенлев

    Форвард отличился в начале второго периода, забросив шайбу в стиле лакросс. Хоккеист стал самым молодым автором гола в истории российской сборной.

    «Меня впечатлил гол Мичкова. Трудно забросить такую шайбу в игре. Это квалифицированный игрок, у которого быстрые руки.

    На такое можно лишь смотреть и улыбаться. Очень мало хоккеистов, которые способны исполнить такой бросок.

    Неважно, сколько лет ему — 16, 25 или 30. Мы не думаем о таких вещах. Наша команда пытается выиграть матч. Думаю, у России то же самое. Они тоже хотят победить.

    У них в команде игроки разного возраста. Когда есть такой особенный игрок, он может вырасти в очень хорошего хоккеиста.

    Посмотрим, сможет ли он еще забивать подобные голы в будущем, но он может забивать по-разному.

    Есть американцы, канадцы, которые способны забивать такие голы. У России Свечников забивал. Но если хоккеист сделал в 16 лет в такой игре, он особенный игрок.

    У нас в команде нет 16-летних, есть хорошие молодые игроки, но не 16-летние.

    Рискованно ли брать Мичкова на Олимпиаду в Пекине? Не я буду принимать такие решения. Об этом нужно думать вашим тренерам. Я сконцентрирован на своей команде», — приводит слова Гарпенлева «Матч ТВ».

    После этой победы шведы находится на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. В заключительном матче на Кубке Карьяла сборная Швеции сыграет против Финляндии (14 ноября).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Смогут ли Нидерланды забить Черногории больше трех мячей?
  • Черногория — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие