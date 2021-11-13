Тренер сборной Швеции: На гол Мичкова можно только смотреть и улыбаться

Главный тренер сборной Швециипосле победы над командой России (4:2) на Кубке Карьяла признался, что впечатлен голом

Форвард отличился в начале второго периода, забросив шайбу в стиле лакросс. Хоккеист стал самым молодым автором гола в истории российской сборной.

«Меня впечатлил гол Мичкова. Трудно забросить такую шайбу в игре. Это квалифицированный игрок, у которого быстрые руки.

На такое можно лишь смотреть и улыбаться. Очень мало хоккеистов, которые способны исполнить такой бросок.

Неважно, сколько лет ему — 16, 25 или 30. Мы не думаем о таких вещах. Наша команда пытается выиграть матч. Думаю, у России то же самое. Они тоже хотят победить.

У них в команде игроки разного возраста. Когда есть такой особенный игрок, он может вырасти в очень хорошего хоккеиста.

Посмотрим, сможет ли он еще забивать подобные голы в будущем, но он может забивать по-разному.

Есть американцы, канадцы, которые способны забивать такие голы. У России Свечников забивал. Но если хоккеист сделал в 16 лет в такой игре, он особенный игрок.

У нас в команде нет 16-летних, есть хорошие молодые игроки, но не 16-летние.

Рискованно ли брать Мичкова на Олимпиаду в Пекине? Не я буду принимать такие решения. Об этом нужно думать вашим тренерам. Я сконцентрирован на своей команде», — приводит слова Гарпенлева «Матч ТВ».

После этой победы шведы находится на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. В заключительном матче на Кубке Карьяла сборная Швеции сыграет против Финляндии (14 ноября).