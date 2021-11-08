«Сибирь» всухую обыграла «Спартак»

В составе победителей отличились Олег Ли (17-я минута), Михал Чайковски (31) и Валентин Пьянов (48).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Ли — 4 (Литовченко), 16:20 — 0:1. Чайковски — 2 (бол., Шор), 30:03 — 0:2. Пьянов — 3 (бол., Йокипакка), 47:30 — 0:3Вратари: Красиков (Сковронский, 47:30) — КрасоткинБроски: 38 (13+14+11) — 19 (7+5+7)Штраф: 4 — 6
Гости набрали 27 очков и находятся на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Хозяева с 30 очками располагаются на 8-й строчке на Западе.
В следующем матче «Спартак» дома примет «Ак Барс» (16 ноября), а «Сибирь — "Нефтехимик" (15 ноября).