Миронов: Счет не по игре — два рикошета в наши ворота, третий гол чистый был наш

Главный тренер «Спартака»прокомментировал домашнее поражение команды от(0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра выдалась сегодня. Для нас это уже пятая игра через день. Понятно, что где-то чувствуется усталость, но это, конечно, ни в коем случае нас не оправдывает.

Старались, бились, могу сказать, что счет не по игре — два рикошета в наши ворота, третий гол чистый был наш.

Так сложилось, но сейчас есть время чуть-чуть поставить голову на место, поработать над теми моментами, которые у нас не очень хороши — большинство пока не дает положительного результата.

Есть время, будем работать», — цитирует Миронова пресс-служба КХЛ.