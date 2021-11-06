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    «Северсталь» обыграла «Магнитку», Кодола сделал дубль

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей дубль оформил нападающий Владислав Кодола. Еще по одной шайбе на счету форвардов Даниила Вовченко, Роберта Рообы и Адама Лишки.

    За магнитогорцев отличились нападающие Артем Минулин и Артем Минулин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Кодола — 8 (Вовченко), 6:54 — 1:0. Кодола — 9 (Вовченко), 11:10 — 2:0. Вовченко — 6, 14:05 — 3:0. Рооба — 4 (Няттинен, Лишка), 16:00 — 4:0. Минулин — 2 (Лайпсик, Олкинуора), 21:37 — 4:1. Зернов — 7 (Карпов, Минулин), 21:58 — 4:2. Лишка — 5 (п.в., Шугаев), 58:30 — 5:2Вратари: Шостак (Шугаев, 21:58) — Загидулин (Олкинуора, 14:05, 56:46 — 58:30)Броски: 29 (12+11+6) — 40 (14+12+14)Штраф: 6 — 6

    «Северсталь» набрала 34 очка в 26 матчах и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Металлург» лидирует на Востоке, имея на счету 46 очков после 27 встреч.

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