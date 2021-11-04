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    «Спартак» в овертайме одолел СКА

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    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над петербургским СКА (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Армейцы открыл счет на 18-й минуте, благодаря шайбе Михаила Воробьева. Гости ответили точным броском Андрея Локтионова на 52-й минуте.

    В овертайме победу «Спартаку» принес гол Александра Хохлачева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Воробьев — 3 (Швец-Роговой), 17:49 — 1:0. Локтионов — 8 (Кугрышев, Вишневский), 51:40 — 1:1. Хохлачев — 8 (Локтионов), 62:07 — 1:2Вратари: Юханссон — ДанскБроски: 31 (8+10+13+0) — 22 (3+5+11+3)Штраф: 2 — 6

    «Спартак» с 29 очками идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции. У СКА серия из двух поражений подряд, 39 очков и первое место на Западе.

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