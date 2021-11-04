На поддельную допинг-пробу Ничушкина указал Родченков

Валерий Ничушкин Фото: globallookpress.com
Как стало известно агентству, россиянину грозит дисквалификация на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA.
Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную.
Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех», — сообщил источник.