На поддельную допинг-пробу Ничушкина указал Родченков

Появились подробности ситуации с положительной допинг-пробой нападающего «Колорадо», которая была взята перед Олимпийскими играми 2014 года, информирует «Р-Спорт».

Как стало известно агентству, россиянину грозит дисквалификация на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA.

Из него следует, что Григорий Родченков еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную.

Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех», — сообщил источник.