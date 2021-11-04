Источник: Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за положительную допинг-пробу

Российский форвард «Колорадо»провалил допинг-тест на тестостерон и может быть дисквалифицирован, сообщает «Чемпионат»

Проба у 26-летнего хоккеиста была взята в 2013 году в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже уведомило РУСАДА о ситуации с нападающим. Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года.

Добавим, что Национальная хоккейная лига не принимает во внимание дисквалификации, которые наложены наложены этими организациями.

В этом сезоне НХЛ Ничушкин сыграл один матч — с «Чикаго Блэкхоукс». 26-летний российский форвард «лавин» провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».