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    Источник: Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за положительную допинг-пробу

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    Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил допинг-тест на тестостерон и может быть дисквалифицирован, сообщает «Чемпионат».

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    Проба у 26-летнего хоккеиста была взята в 2013 году в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже уведомило РУСАДА о ситуации с нападающим. Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года.

    Добавим, что Национальная хоккейная лига не принимает во внимание дисквалификации, которые наложены наложены этими организациями.

    В этом сезоне НХЛ Ничушкин сыграл один матч — с «Чикаго Блэкхоукс». 26-летний российский форвард «лавин» провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».

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