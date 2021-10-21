«Витязь» — «Спартак»: счет матча 2:5, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
У «красно-белых» по шайбе забросили Тим Хед (31 минута), Эмиль Петтерссон (33), Андрей Локтионов (34), Игорь Швырев (57) и Сергей Широков (60).
В составе хозяев отличились Иван Зинченко (37) и Нико Оямяки (41).
Для «красно-белых» эта победа стала третьей подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Голы: Хед — 2 (Хохлачев, Лехтеря), 30:28 — 0:1. Петтерссон — 7 (Лехтеря, Хед), 32:25 — 0:2. Локтионов — 6 (Хохлачев, Брынцев), 33:09 — 0:3. Зинченко — 1 (Зубов), 36:48 — 1:3. Оямяки — 14 (бол., Аалтонен, Кемиляйнен), 40:27 — 2:3. Виртанен — 4, 56:08 — 2:4. Широков — 4 (п.в., Локтионов, Ержабек), 59:37 — 2:5Вратари: Кульбаков (59:12) — КрасиковШтраф: 12 — 4Броски: 28 (11+4+13) — 46 (14+18+14)
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает седьмое место (22 очка), а «Витязь» — 11-е (16 очков).