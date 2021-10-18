Жамнов: Россия будет бороться за золото Олимпиады. На один матч с Канадой всегда можно настроиться

«Я сам участвовал на Олимпиаде, когда играл еще в СССР, СНГ. Работал в тренерском штабе на Играх-2018, у нас там было время для подготовки.
Сейчас ситуация совсем другая. У нас будет максимум две тренировки перед началом турнира. В конце октября полечу в Северную Америку, буду встречаться с ребятами, но хочется вживую пообщаться, показать наши схемы. Ребята должны заранее понимать, что мы хотим от них видеть в Китае.
Будет ли давить на сборную титул, добытый на прошлой Олимпиаде? Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевать в первый раз. Будет тяжело победить, приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Как бы ни говорили, что канадцы сильны, они сильны, но всегда можно настроиться на один матч с Канадой. Верю, что у нас сильные игроки. С этой командой можно побороться за золотые медали. Никто иллюзий не строит, но я верю», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
Зима близко, и до Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше четырёх месяцев!— Хоккей России (@russiahockey) September 24, 2021
Изучайте расписание мужской и женской сборных, сохраняйте и готовьтесь болеть за наших 🏒🥅#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ghIctk4Rdh