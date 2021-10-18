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    Жамнов: Россия будет бороться за золото Олимпиады. На один матч с Канадой всегда можно настроиться

    Хоккей Сборная России Сборная Канады
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов считает, что национальная команда под его руководством способна выиграть золотые медали на Олимпиаде-2022.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Я сам участвовал на Олимпиаде, когда играл еще в СССР, СНГ. Работал в тренерском штабе на Играх-2018, у нас там было время для подготовки.

    Сейчас ситуация совсем другая. У нас будет максимум две тренировки перед началом турнира. В конце октября полечу в Северную Америку, буду встречаться с ребятами, но хочется вживую пообщаться, показать наши схемы. Ребята должны заранее понимать, что мы хотим от них видеть в Китае.

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