Жамнов: Россия будет бороться за золото Олимпиады. На один матч с Канадой всегда можно настроиться

Главный тренер сборной Россиисчитает, что национальная команда под его руководством способна выиграть золотые медали на Олимпиаде-2022.

«Я сам участвовал на Олимпиаде, когда играл еще в СССР, СНГ. Работал в тренерском штабе на Играх-2018, у нас там было время для подготовки.

Сейчас ситуация совсем другая. У нас будет максимум две тренировки перед началом турнира. В конце октября полечу в Северную Америку, буду встречаться с ребятами, но хочется вживую пообщаться, показать наши схемы. Ребята должны заранее понимать, что мы хотим от них видеть в Китае.

Будет ли давить на сборную титул, добытый на прошлой Олимпиаде? Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевать в первый раз. Будет тяжело победить, приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Как бы ни говорили, что канадцы сильны, они сильны, но всегда можно настроиться на один матч с Канадой. Верю, что у нас сильные игроки. С этой командой можно побороться за золотые медали. Никто иллюзий не строит, но я верю», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.