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    Бабенко: Из матча в матч «Витязь» сам себе проигрывает

    Хоккей Витязь Сибирь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).

    Юрий Бабенко
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    Юрий Бабенко

    «Из игры в игру продолжаются одни и те же вещи. Сами себе проигрываем. Плохо то, что не особо осознаем ситуацию.

    Пропустили в меньшинстве, не забили в большинстве — отсюда и результат. Игровые ситуации бывают разные, но совершать удаления в зоне атаки — это непозволительно.

    Одетт набирает очки 11 матчей подряд. Молодец, установил рекорд клуба. Наверное, он самый стабильный наш игрок, если показывает такую статистику. Другое дело, я надеюсь, он был бы больше счастлив, имея бы 11 побед подряд.

    Все клубы смотрят видео, пытаются придумать противоядие против нашего большинства. Где-то нас прочитали. Но мы и сами начали мудрить.

    Высокая позиция по реализации лишнего раскрыла ребят, но и добавила в их игру ненужные моменты. Мы очень мало бросаем», — сказал Бабенко пресс-службе КХЛ.

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