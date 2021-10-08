Бабенко: Из матча в матч «Витязь» сам себе проигрывает

Главный тренер «Витязя»прокомментировал поражение от(1:2).

«Из игры в игру продолжаются одни и те же вещи. Сами себе проигрываем. Плохо то, что не особо осознаем ситуацию.

Пропустили в меньшинстве, не забили в большинстве — отсюда и результат. Игровые ситуации бывают разные, но совершать удаления в зоне атаки — это непозволительно.

Одетт набирает очки 11 матчей подряд. Молодец, установил рекорд клуба. Наверное, он самый стабильный наш игрок, если показывает такую статистику. Другое дело, я надеюсь, он был бы больше счастлив, имея бы 11 побед подряд.

Все клубы смотрят видео, пытаются придумать противоядие против нашего большинства. Где-то нас прочитали. Но мы и сами начали мудрить.

Высокая позиция по реализации лишнего раскрыла ребят, но и добавила в их игру ненужные моменты. Мы очень мало бросаем», — сказал Бабенко пресс-службе КХЛ.