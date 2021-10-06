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    «Сибирь» выиграла у рижского «Динамо»

    «Сибирь» — «Динамо» Рига: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» одержала победу над рижским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

    У победителей отличились Тревор Мерфи (13 минута), Алексей Кручинин (24) и Денис Голубев (26).

    В составе рижан точный бросок нанес Эмиль Пуарье (6).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Пуарье — 4 (бол., Дарзиньш, Шинкарук), 5:33 — 0:1. Мерфи — 2 (бол., Шор), 12:48 — 1:1. Кручинин — 2 (Мерфи, Шор), 23:54 — 2:1. Голубев — 3 (Морозов), 25:59 — 3:1Вратари: Красоткин — Маховский (57:52)Штраф: 6 — 6Броски: 19 (9+5+5) — 29 (5+6+18)

    «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции (11 очков), рижское «Динамо» — 11-е на Западе (12 очков).

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