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    Дубли Спунера и Мэйсека помогли «Автомобилисту» обыграть «Авангард»

    Хоккей КХЛ Авангард Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» обыграл «Авангард» со счетом 5:2.

    Вратарь «Автомобилиста»
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    Вратарь «Автомобилиста»

    Победную шайбу забросил Патрис Кормье. Помимо этого у хозяев по дублю сделали Райан Спунер и Брукс Мэйсек. Последний вдобавок отметился двумя результативными передачами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Спунер — 4 (Мэйсек), 10:13 — 1:0. Спунер — 5 (Да Коста), 21:22 — 2:0. Кормье — 1 (бол., Блэкер, Мэйсек), 26:33 — 3:0. Каски — 3 (бол.), 32:17 — 3:1. Жарков — 1 (Каски), 46:51 — 3:2. Мэйсек — 6 (п.в., Трямкин, Василевский), 58:12 — 4:2. Мэйсек — 7 (п.в., Спунер), 59:08 — 5:2Вратари: Галкин — ГрубецШтраф: 4 — 8Броски: 32 (11+12+9) — 23 (6+11+6)

    «Автомобилист» оторвался от «Авангарда» на 3 очка и занимает 5 место в Восточной конференции. Для «Авангарда» это второе поражение подряд.

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