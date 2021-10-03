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    «Спартак» в Москве победил «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Спартак Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Шайбы в составе победителей забросили Сергей Широков (17-я минута) и Джейкоб Виртанен (27).

    Свой первый шатаут в сезоне оформил голкипер «Спартака» Алексей Красиков, который отразил 23 броска.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Широков — 2 (Ручкин), 16:21 — 1:0. Виртанен — 3 (Лехтеря), 26:08 — 2:0Вратари: Красиков — ШугаевБроски: 36 (9+15+12) — 23 (7+8+8)Штраф: 4 — 4

    «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкая команда идет восьмой (13 очков).

    5 октября «Спартак» в Москве сыграет против магнитогорского «Металлурга», а «Северсталь» двумя днями позже на своем поле примет «Локомотив».

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