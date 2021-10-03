«Динамо» — «Металлург»: счет матча 2:4, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей.

В составе «Магнитки» хет-трик оформил Николай Голдобин (28, 43 и 58 минуты), еще один точный бросок нанес Артем Минулин (2).

У проигравших дублем отметился Роб Клинкхаммер (23 и 55).

Для «Магнитки» эта победа стала десятой подряд в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо М» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Минулин — 1 (Зернов, Голдобин), 1:37 — 0:1. Клинкхаммер — 1 (бол., О`Делл, Шипачев), 22:53 — 1:1. Голдобин — 6 (Земченок), 27:39 — 1:2. Голдобин — 7 (Лайпсик), 42:09 — 1:3. Клинкхаммер — 2 (мен., Ефремов), 54:40 — 2:3. Голдобин — 8, 57:08 — 2:4Вратари: Бочаров — ОлкинуораШтраф: 35 — 10Броски: 28 (5+14+9) — 39 (17+8+14)

«Металлург» лидирует в Восточной конференции (24 очка), а московское «Динамо» — в Западной (22 очка).