«Динамо» в Москве одержало победу над «Барысом»

В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Станислав Галиев и Михаил Фисенко.
Единственную шайбу «Барыса» забросил Даррен Диц.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Ефремов — 2 (Игумнов, Е.А. Зайцев), 5:48 — 1:0. Галиев — 10 (Шипачев, Войнов), 20:27 — 2:0. Дитц — 5 (бол., Михайлис, Валк), 55:52 — 2:1. Фисенко — 2 (п.в., Педан), 59:31 — 3:1Вратари: Бочаров — Ортио (58:38 — 59:31)Броски: 21 (11+4+6) — 38 (7+24+7)Штраф: 10 — 2
«Динамо» с 22 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, у команды 11 побед в 12 матчах. «Барыс» с 10 очками занимает 8-ю позицию на Востоке.