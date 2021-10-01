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    «Динамо» в Москве одержало победу над «Барысом»

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Станислав Галиев и Михаил Фисенко.

    Единственную шайбу «Барыса» забросил Даррен Диц.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Ефремов — 2 (Игумнов, Е.А. Зайцев), 5:48 — 1:0. Галиев — 10 (Шипачев, Войнов), 20:27 — 2:0. Дитц — 5 (бол., Михайлис, Валк), 55:52 — 2:1. Фисенко — 2 (п.в., Педан), 59:31 — 3:1Вратари: Бочаров — Ортио (58:38 — 59:31)Броски: 21 (11+4+6) — 38 (7+24+7)Штраф: 10 — 2

    «Динамо» с 22 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, у команды 11 побед в 12 матчах. «Барыс» с 10 очками занимает 8-ю позицию на Востоке.

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