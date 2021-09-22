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    «Автомобилист» дома разгромил минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    В поединке чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 7:3.

    «Автомобилист» дома разгромил минское «Динамо»
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    У победителей дубль сделал Сергей Шумаков. Также по шайбе оформили Никита Трямкин, Павел Куликов, Брукс Мэйсек, Ефим Гуркин и Александр Щемеров.

    В составе минского коллектива результативные броски сделали Александр Суворов, Марио Кемпе и Маттиас Теденбю.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)
    Голы: Суворов — 1 (Крейчик, Буйницкий), 2:04 — 0:1. Шумаков — 1 (Макеев), 4:10 — 1:1. Трямкин — 1, 10:15 — 2:1. Куликов — 1 (Бочаров), 12:54 — 3:1. Кемпе — 1 (Стремвалль), 20:21 — 3:2. Теденбю — 1 (бол., Еременко, Крейчик), 24:18 — 3:3. Шумаков — 2 (Зборовский, Да Коста), 30:35 — 4:3. Мэйсек — 4 (Спунер, Гуркин), 33:12 — 5:3. Гуркин — 1 (бол., Макеев), 48:28 — 6:3. Щемеров — 2 (Бочаров, Куликов), 53:43 — 7:3Вратари: Шикин (Галкин, 24:18) — КолосовШтраф: 8 — 6Броски: 41 (17+15+9) — 36 (8+10+18)

    25 сентября «Автомобилист» сыграет с «Трактором», «Динамо» в этот же день примет СКА.

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