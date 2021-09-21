«Северсталь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:1, обзор голов

потерпел поражение отв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Роберт Рооба вывел хозяев вперед на 37-й минуте. Уфимцам удалось отыграться на 57-й минуте усилиями Теэму Хартикайнена.

Впрочем, на 59-й минуте отличился Владислав Кодола, который и принес «Северстали» победу.

Для уфимской команды это поражение стало первым в сезоне после семи побед подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Рооба — 2 (Кодола, Вовченко), 36:56 — 1:0. Хартикайнен — 3 (бол., Тихонов, Гранлунд), 56:50 — 1:1. Кодола — 2, 58:13 — 2:1Вратари: Шостак — Метсола (58:20)Штраф: 8 — 4Броски: 19 (10+5+4) — 34 (8+10+16)

«Салават Юлаев» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (14 очков), «Северсталь» — 11-я на Западе (7 очков).