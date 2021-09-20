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    Плотников признан лучшим нападающим недели в КХЛ

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    КХЛ назвала лучших хоккеистов третьей игровой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

    Сергей Плотников
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    Сергей Плотников

    Лучшим вратарем впервые в карьере признан Юхо Олкинуора («Металлург»), одержавший с командой три победы в трех матчах. По воротам Олкинуоры был нанесено 92 броска, из которых он отразил 93,48%, Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 2,00. В матче с «Нефтехимиком» (4:0) Олкинуора впервые в сезоне сыграл на ноль.

    Лучшим защитником в седьмой раз в карьере признан Даррен Диц («Барыс»), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах. Защитник не завершил ни один матч с отрицательным показателем полезности, при общем значении «+1», Диц провел пять силовых приемов и заблокировал пять бросков. В игре с ЦСКА Диц оформил дубль, а одна из шайб стала победной для его команды.

    Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в трех матчах. В игре со «Спартаком» Плотников сделал первый хет-трик в КХЛ, а его голевая серия насчитывает три матча, в которых он забросил пять шайб.

    Лучшим новичком впервые в карьере признан Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах недели. Среднее игровое время нападающего составило 13 минут и 7 секунд, а в игре с «Адмиралом» 20-летний форвард оформил дубль. По итогам трех недель Рашевский идет на седьмом месте в списке бомбардиров лиги.

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