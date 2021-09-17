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    «Авангард» прервал свою трехматчевую серию поражений

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    «Авангард» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Автомобилист» в матче регулярного сезона КХЛ.

    Вратарь «Авангарда»
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    Вратарь «Авангарда»

    По шайбе в составе победителей забросили Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Толчинский — 2 (бол., Найт, Якупов), 16:38 — 0:1. Прохоркин — 2 (Толчинский, Покка), 21:24 — 0:2. Мэйсек — 3 (Принс), 44:49 — 1:2. Телегин — 2 (бол., Прохоркин, Грицюк), 54:40 — 1:3Вратари: Шикин (57:57) — ДемченкоШтраф: 4 — 4Броски: 26 (3+14+9) — 23 (8+9+6)

    «Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» находится на строчку ниже.

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