«Авангард» прервал свою трехматчевую серию поражений

Вратарь «Авангарда» Фото: globallookpress.com
По шайбе в составе победителей забросили Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Толчинский — 2 (бол., Найт, Якупов), 16:38 — 0:1. Прохоркин — 2 (Толчинский, Покка), 21:24 — 0:2. Мэйсек — 3 (Принс), 44:49 — 1:2. Телегин — 2 (бол., Прохоркин, Грицюк), 54:40 — 1:3Вратари: Шикин (57:57) — ДемченкоШтраф: 4 — 4Броски: 26 (3+14+9) — 23 (8+9+6)
«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» находится на строчку ниже.