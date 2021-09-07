«Торпедо» — «Сибирь»: счет матча 0:3, обзор голов

нанесла поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

У победителей отличились Денис Голубев (28 минута), Ник Шор (54) и Тревор Мерфи (60).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Голубев — 1 (бол., Мерфи), 27:34 — 0:1. Шор — 2 (Миловзоров, Ефремов), 53:28 — 0:2. Мерфи — 1 (п.в.), 59:59 — 0:3Вратари: Тихомиров (56:52 — 57:01, 57:07 — 59:59) — СятериШтраф: 11 — 13Броски: 37 (15+12+10) — 29 (8+14+7)

«Сибирь» набрала три очка и занимает пятое место на Востоке. У «Торпедо» два очка и десятая позиция на Западе.