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    «Локомотив» уступил минскому «Динамо»

    «Локомотив» — «Динамо» Минск: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Локомотив Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 3:4 (0:2, 2:0, 1:2).

    В составе «зубров» шайбы забросили Тэйлор Бек (6 и 58 минуты), Илья Шинкевич (14) и Кирилл Воронин (43).

    У «железнодорожников» отличились Рушан Рафиков (27), Павел Красковский (31) и Максим Шалунов (52).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
    Голы: Бек — 1 (Кемпе, Бенгтссон), 5:37 — 0:1. Шинкевич — 1 (Крейчик, Теденбю), 13:52 — 0:2. Рафиков — 2 (бол., Буше), 26:50 — 1:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Алексеев), 30:05 — 2:2. Воронин — 1 (Крейчик, Бек), 42:24 — 2:3. Шалунов — 1 (Петерссон), 51:12 — 3:3. Бек — 2 (бол., Альмквист, Бенгтссон), 57:34 — 3:4Вратари: Паскуале (58:07) — КолосовШтраф: 6 — 12Броски: 32 (5+14+13) — 25 (9+7+9)

    «Локомотив» с тремя очками занимает восьмое место на Западе, минское «Динамо» набрало четыре балла и занимает четвертую позицию.

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