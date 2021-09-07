«Локомотив» — «Динамо» Минск: счет матча 3:4, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 3:4 (0:2, 2:0, 1:2).
В составе «зубров» шайбы забросили Тэйлор Бек (6 и 58 минуты), Илья Шинкевич (14) и Кирилл Воронин (43).
У «железнодорожников» отличились Рушан Рафиков (27), Павел Красковский (31) и Максим Шалунов (52).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
Голы: Бек — 1 (Кемпе, Бенгтссон), 5:37 — 0:1. Шинкевич — 1 (Крейчик, Теденбю), 13:52 — 0:2. Рафиков — 2 (бол., Буше), 26:50 — 1:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Алексеев), 30:05 — 2:2. Воронин — 1 (Крейчик, Бек), 42:24 — 2:3. Шалунов — 1 (Петерссон), 51:12 — 3:3. Бек — 2 (бол., Альмквист, Бенгтссон), 57:34 — 3:4Вратари: Паскуале (58:07) — КолосовШтраф: 6 — 12Броски: 32 (5+14+13) — 25 (9+7+9)
«Локомотив» с тремя очками занимает восьмое место на Западе, минское «Динамо» набрало четыре балла и занимает четвертую позицию.