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    «Спартак» одержал победу над «Амуром»

    «Спартак» — «Амур»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Спартак Амур Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл хабаровский «Амур» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У «красно-белых» точные удары нанесли Иван Дроздов (24 минута), Эмиль Петтерссон (35) и Андрей Локтионов (60).

    Гости ответили голом в исполнении Давида Томашека (41).

    В двух стартовых турах «Спартак» одержал две победы, а «Амур» потерпел два поражения.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Дроздов — 1 (Шашков, Никишин), 23:22 — 1:0. Петтерссон — 2 (Широков), 34:55 — 2:0. Томашек — 1 (Горшков), 40:40 — 2:1. Локтионов — 1 (п.в., Кугрышев, Хохлачев), 59:13 — 3:1Вратари: Красиков — Бартошак (58:26 — 59:13)Штраф: 6 — 8Броски: 20 (6+8+6) — 23 (4+10+9)

    В следующем туре «Спартак» примет «Витязь», а «Амур» отправится в гости к «Авангарду».

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