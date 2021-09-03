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    Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: счет матча 4:1, обзор голов

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    Московское «Динамо» одержало победу над минским «Динамо» в своем стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

    У победителей дубль оформил Вадим Шипачев (5 и 22 минуты), еще по шайбе забросили Оскар Линдберг (1) и Станислав Галиев (11).

    В составе минского клуба отличился Денис Мосалев (28).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Линдберг — 1 (Михайлов, Сергеев), 0:35 — 1:0. Шипачев — 1 (бол., Линдберг), 4:36 — 2:0. Галиев — 1 (бол., О`Делл, Линдберг), 10:17 — 3:0. Шипачев — 2 (Рашевский, Галиев), 21:03 — 4:0. Мосалев — 1 (Усов, Воронин), 27:21 — 4:1Вратари: Бочаров — РыбарШтраф: 8 — 8Броски: 27 (14+6+7) — 17 (4+6+7)

    Московское «Динамо» следующий матч проведет в против «Сибири», минский клуб сыграет против «Северстали».

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