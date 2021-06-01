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    Определены все участники 1/4 финала ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Канады Сборная Германии Сборная Швейцарии Сборная США Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии
    Определены все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге (Латвия).

    Сборная России
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    Сборная России

    Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

    Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия — 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

    Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.

    Хоккеисты сборных России в 1/4 финала встретятся с командой Канады. Игра состоится 3 июня.

    Все четвертьфинальные пары ЧМ-2021:

    Россия — Канада
    Швейцария — Германия
    США — Словакия
    Финляндия — Чехия

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