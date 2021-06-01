Определены все участники 1/4 финала ЧМ-2021

Сборная России Фото: globallookpress.com
Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.
Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия — 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.
Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.
Хоккеисты сборных России в 1/4 финала встретятся с командой Канады. Игра состоится 3 июня.
Все четвертьфинальные пары ЧМ-2021:
Россия — Канада
Швейцария — Германия
США — Словакия
Финляндия — Чехия