Определены все участники 1/4 финала ЧМ-2021

Определены все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге (Латвия).

Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия — 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.

Хоккеисты сборных России в 1/4 финала встретятся с командой Канады. Игра состоится 3 июня.

Все четвертьфинальные пары ЧМ-2021:

Россия — Канада

Швейцария — Германия

США — Словакия

Финляндия — Чехия