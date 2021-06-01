Италия — США: счет матча 2:4, обзор голов

Хоккеисты сборной США Фото: globallookpress.com
Встреча группы B, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).
У победителей дубли оформили Кевин Лабанк (7, 11 минуты) и Конор Гарланд (20, 30).
В составе итальянцев точные броски нанесли Лука Фриго (22) и Стефано Джильяти (47).
Чемпионат мира. Группа В
Италия — США — 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
Голы: Лабанк — 1 (Ши), 6:54 — 0:1. Лабанк — 2 (Бенайерс, Кленденинг), 10:33 — 0:2. Гарлэнд — 2 (Робертсон, Теннисон), 19:45 — 0:3. Фриго — 2 (Тривеллато), 21:01 — 1:3. Гарлэнд — 3, 29:54 — 1:4. Джильяти — 1, 46:33 — 2:4Вратари: Фадани (58:00) — ЭттингерШтраф: 4 — 6Броски: 11 (2+5+4) — 43 (19+10+14)
В турнирной таблице группы B американцы заняли первое место (18 очков), а итальянцы — последнее (0 очков).