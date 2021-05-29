Словакия — Дания: счет матча 2:0, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы А, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Счет на 48-й минуте открыл Петер Цегларик. Окончательный результат спустя пять минут установил Адам Яношик.

В турнирной таблице Словакия занимает второе место (12 очков), а Дания — пятое (8 очков).

Чемпионат мира. Группа A Словакия — Дания — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Цегларик — 3 (Гривик, Лантоши), 47:13 — 1:0. Яношик — 1 (Лантоши, Гривик), 52:25 — 2:0Вратари: Гудачек — ДамШтраф: 6 — 2Броски: 24 (13+10+1) — 11 (4+6+1)

В следующем туре словаки 30 мая сыграют со шведами, датчане на следующий день встретятся с чехами.