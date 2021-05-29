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    Гавриков: На первый план вышла самоотверженность, как мы блокировали броски

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, за счет чего удалось обыграть Швейцарию (4:1) в матче группового раунда чемпионата мира в Риге.

    Владислав Гавриков
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    Владислав Гавриков

    «Мы старались сократить ошибки в средней зоне, ненужные потери.

    Очень много сил тратили в обороне, но во втором периоде уже приспособились к игре соперника, после чего стало появляться больше моментов.

    Конечно, мы изучали соперника, но на первый план вышла самоотверженность, как мы блокировали броски.

    Также отмечу игру нашего вратаря, который нас вытаскивал в трудные моменты. Это только давало нам дополнительную энергию.

    Шайба Бурдасова? Он проделал большую работу вдоль борта, ушел от защитника и закрыл корпусом. Не сказал бы, что это был подарок для него, он заработал эту шайбу.

    До этого у нас были моменты, но мы не могли забить, поэтому после его гола мы воспряли и стали лучше играть.

    Нам нужно идти вперед шаг за шагом. Некоторые наши соперники сейчас находятся на грани вылета и будут играть от ножа.

    Нам же нужно не допускать ошибок, потому что действия в каждом матче могут иметь решающее значение в плей-офф», — сказал Гавриков в программе «Все на Матч!».

    Коллектив Валерия Брагина возглавляет группу А, набрав 12 очков. Швейцария с девятью очками находится на третьем месте.

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