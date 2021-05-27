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    Сборная Швейцарии разгромила Словакию на ЧМ-2021

    Швейцария — Словакия: счет матча 8:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Швейцарии Сборная Словакии
    Сборная Швейцарии одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы A, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1).

    В составе победителей шайбы забросили Рафаэль Диас (10 минута), Свен Андригетто (21), Ромен Леффель (26, 55), Грегори Хофман (37 и 53), Тимо Майер (41) и Филипп Курашев (45).

    У проигравших единственный точный бросок нанес Михал Криштоф (46).

    Чемпионат мира. Группа A
    Швейцария — Словакия — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
    Голы: Диас — 1 (бол., Хофманн, Андригетто), 9:47 — 1:0. Андригетто — 1 (бол., Диас, Хофманн), 20:25 — 2:0. Леффель — 1 (Шервей, Берчи), 25:17 — 3:0. Хофманн — 3 (Корви, Леффель), 36:11 — 4:0. Майер — 4 (бол., Алатало, Курашев), 40:38 — 5:0. Курашев — 1 (Унтерзандер, Амбюль), 44:34 — 6:0. Криштоф — 1 (Цегларик), 45:12 — 6:1. Хофманн — 4 (бол., Амбюль, Андригетто), 52:39 — 7:1. Леффель — 2 (бол., Мозер, Берчи), 54:03 — 8:1Вратари: Берра — ГудачекШтраф: 8 — 60Броски: 28 (4+12+12) — 24 (12+7+5)

    Сборная Швейцарии, набравшая на турнире 9 очков, 29 мая встретится с командой России. В этот же день Словакия, у которой тоже 9 баллов, сыграет с Данией.

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