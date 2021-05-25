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    Финляндия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Финляндии Сборная Норвегии
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Норвегии (5:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

    Финляндия — Норвегия
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    Финляндия — Норвегия

    За финнов отличились Ииро Пакаринен, Антон Лунделл, Ким Ноусиайнен, Ере Иннала и Ханнес Бьорнинен.

    У проигравших голы на свой счет записали Матис Олимб и Тобиас Линдстрем.

    Чемпионат мира. Группа B
    Финляндия — Норвегия — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: М. Улимб — 1 (Хага), 1:30 — 0:1. Пакаринен — 2 (Охтамаа, Каски), 14:24 — 1:1. Лунделл — 2 (Руотсалайнен), 21:40 — 2:1. Ноусиайнен — 1 (Саллинен), 25:54 — 3:1. Линдстрем — 1 (Треттенес, Улден), 41:13 — 3:2. Иннала — 1 (бол., Контиола, Сунд), 47:17 — 4:2. Бьернинен — 1 (Мяеналанен, Койвисто), 53:25 — 5:2Вратари: Олкинуора — АрнтценБроски: 26 (5+10+11) — 15 (4+3+8)Штраф: 0 — 2

    Для финнов эта победа стала второй на турнире. У команды 7 очков в трех матчах. Норвегия, набрав 3 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице группы B.

    26 мая Норвегия сыграет с Канадой, днем позже состоится матч Финляндия — Италия.

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