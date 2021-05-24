Каменев: Недонастроились на Словакию, вышли расхлябанные

Нападающий сборной Россиипрокомментировал поражение от команды Словакии (1:3) в рамках матча группового этапа чемпионата мира.

«Наверное, недонастроились, вышли расхлябанные. Потом поймали немного свой ритм, начали лучше играть. Не получилось реализовать свои моменты, хотя было достаточно возможностей.

Что именно помешало забить? Соперник блокировал много бросков. Наверное, надо было похитрее сыграть. Полезть на ворота и заковырять шайбу», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР

Напомним, поражение от Словакии стало первым для российской сборной на турнире. Ранее команда выиграла у Чехии (4:3), а также одержала разгромную победу над Великобританией (7:1).

Следующим соперником сборной России на мировом первенстве станет Дания. Матч состоится 26 мая в 16:15 мск.