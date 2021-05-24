ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 18-24 мая
  • 18:38
    • Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
  • 17:42
    • Руй Витория подписал контракт со «Спартаком»
  • 18:46
    • Латвия разгромила Италию
  • 17:51
    • В «Спартаке» опровергли интерес к Джерри Сент-Жюсту
  • 16:14
    • Суперкубок России разыграют в Калининграде
    Все новости спорта

    Каменев: Недонастроились на Словакию, вышли расхлябанные

    Хоккей Сборная России Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий сборной России Владислав Каменев прокомментировал поражение от команды Словакии (1:3) в рамках матча группового этапа чемпионата мира.

    Владислав Каменев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Каменев

    «Наверное, недонастроились, вышли расхлябанные. Потом поймали немного свой ритм, начали лучше играть. Не получилось реализовать свои моменты, хотя было достаточно возможностей.

    Что именно помешало забить? Соперник блокировал много бросков. Наверное, надо было похитрее сыграть. Полезть на ворота и заковырять шайбу», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР

    Напомним, поражение от Словакии стало первым для российской сборной на турнире. Ранее команда выиграла у Чехии (4:3), а также одержала разгромную победу над Великобританией (7:1).

    Следующим соперником сборной России на мировом первенстве станет Дания. Матч состоится 26 мая в 16:15 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Андалузцы добудут билет в плей-офф
  • «Альмерия» — «Логроньес». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Сан-Паулу» фаворит лишь на бумаге
  • «Сан-Паулу» — «Спортинг Кристалл». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Бразильцы не пощадят гостей из Венесуэлы
  • «Атлетико Минейро» — «Депортиво Ла-Гуайра». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Альмерия — Логроньес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Спортинг Кристалл
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Депортиво Ла-Гуайра
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тулевик — Легион
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие