Гудачек: Фантастический матч. Это очень интересный чемпионат мира

Вратарь сборной Словакиипрокомментировал победу над командой России (3:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира в Риге.

«Фантастический матч. Очень интересная игра с нашей стороны. У нас команда очень молодая, играют парни 17-19 лет. Большинство не отдавали российской сборной.

Сенсации происходят, возможно, из-за отсутствия болельщиков, У слабых команд побольше эмоций. Также у шведов и финнов нет игроков из НХЛ, а у Казахстана и Латвии их много из КХЛ.

Это очень интересный чемпионат мира», — сказал Гудачек «Матч ТВ».

Напомним, в таблице группы А сборная Словакии лидирует с девятью очками. Россияне потерпели первое поражение на турнире и с шестью очками занимают второе место.