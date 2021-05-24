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    Гудачек: Фантастический матч. Это очень интересный чемпионат мира

    Хоккей Сборная Словакии Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек прокомментировал победу над командой России (3:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира в Риге.

    Юлиус Гудачек
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    Юлиус Гудачек

    «Фантастический матч. Очень интересная игра с нашей стороны. У нас команда очень молодая, играют парни 17-19 лет. Большинство не отдавали российской сборной.

    Сенсации происходят, возможно, из-за отсутствия болельщиков, У слабых команд побольше эмоций. Также у шведов и финнов нет игроков из НХЛ, а у Казахстана и Латвии их много из КХЛ.

    Это очень интересный чемпионат мира», — сказал Гудачек «Матч ТВ».

    Напомним, в таблице группы А сборная Словакии лидирует с девятью очками. Россияне потерпели первое поражение на турнире и с шестью очками занимают второе место.

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