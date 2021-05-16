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    Григоренко: Тяжело дался матч, но я рад, что сразу удалось вернуться в игровой ритм

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Чешские хоккейные игры Евротур Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвел итоги матча с Чехией (0:4) на заключительном этапе Евротура.

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    «Проигрывать всегда не нравится. Результат не устраивает. Были моменты, не смогли забить, вратарь хорошо сыграл. Все старались, все бились, я считаю, что есть и позитивные моменты, и моменты, над которыми нужно работать.

    С какими эмоциями прибыл в Прагу? Много позитивных эмоций, в середине сезона возникли проблемы, в концовке неплохо играл, тренер дал играть в последних 10 матчах, поэтому в неплохой форме сейчас.

    Очень рад находиться в сборной, пообщаться с ребятами, которых давно не видел. У нас хорошая команда, чемпионат мира только раз в год, поэтому огромная честь здесь находиться.

    Очень много общались с партнерами, если тренерский штаб решит, что мне лучше играть в центре или с краю, то так и будет. Что скажут, то и буду делать.

    Не знаю, что буду делать эту неделю перед чемпионатом мира. У нас будет карантин пару дней, думаю, тренеры по физподготовке решат, что делать. Возможно, восстановиться через работу будет проще.

    Тяжело далась игра, но я рад, что сразу удалось вернуться в игровой ритм, почувствовать партнеров», — сказал Григоренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    На чешском этапе Евротура Россия заняла последнее место, набрав 3 очка. Чехия с 8 очками финишировала первой.

    Команда Валерия Брагина выиграла все три предыдущих этапа Евротура, победив в 10 матчах подряд и установив рекордную серию.

    Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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