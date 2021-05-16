Григоренко: Тяжело дался матч, но я рад, что сразу удалось вернуться в игровой ритм

Нападающий сборной Россииподвел итоги матча с Чехией (0:4) на заключительном этапе Евротура.

«Проигрывать всегда не нравится. Результат не устраивает. Были моменты, не смогли забить, вратарь хорошо сыграл. Все старались, все бились, я считаю, что есть и позитивные моменты, и моменты, над которыми нужно работать.

С какими эмоциями прибыл в Прагу? Много позитивных эмоций, в середине сезона возникли проблемы, в концовке неплохо играл, тренер дал играть в последних 10 матчах, поэтому в неплохой форме сейчас.

Очень рад находиться в сборной, пообщаться с ребятами, которых давно не видел. У нас хорошая команда, чемпионат мира только раз в год, поэтому огромная честь здесь находиться.

Очень много общались с партнерами, если тренерский штаб решит, что мне лучше играть в центре или с краю, то так и будет. Что скажут, то и буду делать.

Не знаю, что буду делать эту неделю перед чемпионатом мира. У нас будет карантин пару дней, думаю, тренеры по физподготовке решат, что делать. Возможно, восстановиться через работу будет проще.

Тяжело далась игра, но я рад, что сразу удалось вернуться в игровой ритм, почувствовать партнеров», — сказал Григоренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

На чешском этапе Евротура Россия заняла последнее место, набрав 3 очка. Чехия с 8 очками финишировала первой.

Команда Валерия Брагина выиграла все три предыдущих этапа Евротура, победив в 10 матчах подряд и установив рекордную серию.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.