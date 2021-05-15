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    «Торонто» уступил «Виннипегу», Михеев набрал два очка

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    «Виннипег» одержал домашнюю победу над «Торонто» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Илья Михеев
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    Илья Михеев

    Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу «Джетс».

    В составе «Торонто» автором гола и результативной передачи стал российский форвард Илья Михеев.

    «Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли сыграет против «Монреаля». Соперником «Виннипега» будет «Эдмонтон».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Торонто» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
    Гоыл: Энгвалль — 7 (Михеев, Гальченюк), 7:15 — 0:1. Эпплтон — 12 (Тонинато, Лаури), 21:13 — 1:1. Михеев — 7 (Маззин, Керфут), 25:25 — 1:2. Коннор — 25 (Шайфли, Уилер), 33:52 — 2:2. Коннор — 26 (Уилер, Шайфли), 44:21 — 3:2. Харкинс — 1 (п.в., Льюис, Демело), 59:08 — 4:2Вратари: Хеллибак — Кэмпбелл (58:52 — 59:08)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (10+10+4) — 36 (10+11+15)
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