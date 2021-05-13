Дронов: Давно не видел, чтобы судья так трактовал эпизоды

Защитник сборной Россиипрокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) на Чешских играх.

«Мое удаление — чистый силовой прием. Давно не видел, чтобы судья так трактовал эпизоды. Этот жест видел только в детской школе.

Почему пропускаем несколько шайб за короткий срок? Теряем концентрацию, иногда просто нелепое стечение обстоятельств.

Конечно, повысится конкуренция, потому что приезжают сильные ребята из НХЛ. Хочется доказать, что мы не хуже», — передает слова Дронова Sport24.

Свой заключительный матч Чешских игр сборная России проведет продит хозяев в субботу, 15 мая. Начало — в 16.00 (мск).