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    Дронов: Давно не видел, чтобы судья так трактовал эпизоды

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Чешские хоккейные игры Евротур
    Защитник сборной России Григорий Дронов прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) на Чешских играх.

    Григорий Дронов
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    Григорий Дронов

    «Мое удаление — чистый силовой прием. Давно не видел, чтобы судья так трактовал эпизоды. Этот жест видел только в детской школе.

    Почему пропускаем несколько шайб за короткий срок? Теряем концентрацию, иногда просто нелепое стечение обстоятельств.

    Конечно, повысится конкуренция, потому что приезжают сильные ребята из НХЛ. Хочется доказать, что мы не хуже», — передает слова Дронова Sport24.

    Свой заключительный матч Чешских игр сборная России проведет продит хозяев в субботу, 15 мая. Начало — в 16.00 (мск).

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