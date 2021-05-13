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    Чехия в овертайме победила Швецию в матче Евротура

    Хоккей Чешские хоккейные игры Евротур Сборная Чехии Сборная Швеции
    Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции (3:2 ОТ) в овертайме матче домашнего этапа Евротура.

    Сборная Чехии
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    Сборная Чехии

    В составе команды Филипа Пешана отличились Филип Задина, оформивший дубль, и Матей Странски, забросивший победную шайбу в овертайме.

    Шведы ответили шайбами Макса Фриберга и Пера Линдхольма.

    Еврохоккейтур. Чешские игры
    Чехия — Швеция — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Фриберг — 4 (Линдхольм), 25:38 — 0:1. Задина — 1 (Шпачек), 43:14 — 1:1. Линдхольм — 1 (Фриберг, Фреден), 54:12 — 1:2. Задина — 2 (бол., Гронек), 56:15 — 2:2. М. Странски — 2 (Шпачек), 62:27 — 3:2Вратари: Грубец — РейдеборнБроски: 27 (8+7+10+2) — 21 (9+5+6+1)Штраф: 4 — 10

    После двух туров чехи набрали пять очков и занимают первое место. Последнюю игру хозяева проведут против сборной России. Швеция с одним очком замыкает таблицу.

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