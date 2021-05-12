Нестеров приедет в сборную России, Бучневич и Кныжов пропустят ЧМ-2021

Никита Нестеров Фото: globallookpress.com
За команду на ЧМ-2021 сыграют:
Защитники: Артем Зуб, Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Никита Нестеров.
Нападающие: Михаил Григоренко, Александр Барабанов.
Отмечается, что Нестеров присоединится к национальной команде в Риге после окончания регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник Николай Кныжов не сможет помочь сборной из-за травмы. Игроку потребуется операция.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть мировом первенстве из-за отсутствия контракта на следующий сезон.
Штаб сборной ждет информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона.