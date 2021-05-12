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    Нестеров приедет в сборную России, Бучневич и Кныжов пропустят ЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Сборная России назвала имена игроков из НХЛ, которые сыграют на чемпионате мира в Латвии, сообщает пресс-служба ФХР.

    Никита Нестеров
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    Никита Нестеров

    За команду на ЧМ-2021 сыграют:

    Защитники: Артем Зуб, Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Никита Нестеров.

    Нападающие: Михаил Григоренко, Александр Барабанов.

    Отмечается, что Нестеров присоединится к национальной команде в Риге после окончания регулярного чемпионата НХЛ.

    Защитник Николай Кныжов не сможет помочь сборной из-за травмы. Игроку потребуется операция.

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    • Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть мировом первенстве из-за отсутствия контракта на следующий сезон.

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