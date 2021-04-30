ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешЛучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому»
  • 19:34
    • В НХЛ официально принят 32-й клуб
  • 18:37
    • СМИ: Роналду попросил агента найти ему новый клуб
  • 18:01
    • Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»
  • 17:35
    • Главный тренер «Барселоны» дисквалифицирован на два матча
    Все новости спорта

    Якупов: Ковальчук давал нужный импульс команде после провальных периодов

    Хоккей Авангард КХЛ ЦСКА Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал уход из стана «ястребов» форварда Ильи Ковальчука, с которым был расторгнут контракт.

    Илья Ковальчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Ковальчук

    Напомним, 38-летний Ковальчук подписал контракт с омским клубом в конце декабря 2020 года. В «Авангард» форвард перешел из «Вашингтона», куда он был обменян из «Монреаля».

    «Никогда не видел и не слышал людей, которые в трудный момент (как Ковальчук) могут сказать такую речь, что и добавить нечего.

    Он давал нужный импульс команде после пропущенных голов, после провальных периодов.

    Когда в четвертом матче с "Автомобилистом" мы проигрывали 1:3 , Ковальчук после второго периода сказал в раздевалке: "Пацаны, мы выиграем сегодня, я вам отвечаю". И он забил победный гол.

    Или шестой матч с ЦСКА взять, после второго периода всех трясло, массажисты спрашивали у него: "Илья, всё будет нормально?". Он говорит: "Да не парьтесь, всё нормально будет, точно". И сдержал слово.

    В такие моменты понимаешь, что Ковальчук искренне говорит, что он понимает, о чем говорит.

    Ковальчук одним из первых позвонил мне, когда у меня начались проблемы со здоровьем, и я улетел на обследование. Очень теплое отношение у него ко всем», — отметил Якупов в интервью «Р-Спорту».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» третий раз в сезоне обыграет «Саутгемптон»?
  • «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Избежит ли «Зенит» вылета из Евролиги?
  • «Зенит» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Лейпциг» выйдет в финал Кубка Германии?
  • «Вердер» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бертенс
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Каролина — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие