Якупов: Ковальчук давал нужный импульс команде после провальных периодов

Нападающий «Авангарда»прокомментировал уход из стана «ястребов» форварда, с которым был расторгнут контракт.

Напомним, 38-летний Ковальчук подписал контракт с омским клубом в конце декабря 2020 года. В «Авангард» форвард перешел из «Вашингтона», куда он был обменян из «Монреаля».

«Никогда не видел и не слышал людей, которые в трудный момент (как Ковальчук) могут сказать такую речь, что и добавить нечего.

Он давал нужный импульс команде после пропущенных голов, после провальных периодов.

Когда в четвертом матче с "Автомобилистом" мы проигрывали 1:3 , Ковальчук после второго периода сказал в раздевалке: "Пацаны, мы выиграем сегодня, я вам отвечаю". И он забил победный гол.

Или шестой матч с ЦСКА взять, после второго периода всех трясло, массажисты спрашивали у него: "Илья, всё будет нормально?". Он говорит: "Да не парьтесь, всё нормально будет, точно". И сдержал слово.

В такие моменты понимаешь, что Ковальчук искренне говорит, что он понимает, о чем говорит.

Ковальчук одним из первых позвонил мне, когда у меня начались проблемы со здоровьем, и я улетел на обследование. Очень теплое отношение у него ко всем», — отметил Якупов в интервью «Р-Спорту».