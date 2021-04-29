Вратарём «Ак Барса» интересуются «Спартак» и ещё два клуба КХЛ

Голкипер «Ак Барса»интересен трём клубам Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Чемпионат»

По данным издания, приоритетным вариантом является московский «Спартак». Кроме того, шведом интересуются минское «Динамо» и «Сочи».

Ранее стало известно, что Рейдеборн покинет «Ак Барс». Контракт игрока действует до 30 апреля 2021 года. Он является неограниченно свободным агентом.

29-летний шведский вратарь перешёл в «Ак Барс» в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету 29 сыгранных матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надёжности 1,82 и пять матчей в плей-офф (1,68).