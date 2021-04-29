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    Музыка Чайковского заменит гимн России на чемпионате мира по хоккею

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России
    Международная федерация хоккея одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира — 2021, сообщил президент IIHF Рене Фазель.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира», — цитирует Фазеля ТАСС.

    В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

    Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная России на чемпионате мира сыграет с Чехией (21 мая), Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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