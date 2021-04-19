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    «Аризона» переподписала Любушкина на год

    Хоккей Аризона Койотс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    «Аризона» официально сообщила о подписании нового контракта с защитником Ильей Любушкиным.

    «Аризона»
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    «Аризона»

    Договор с россиянином заключен на один год. Ранее стало известно, что зарплата игрока составит 1,35 миллиона долларов.

    «Мы очень рады продлить контракт с Любушкиным. Он большой, сильный, надежный защитник, который дает нам физическое присутствие на нашей синей линии.

    Он также является отличным товарищем по команде, и мы с нетерпением ждем его в нашем составе в следующем сезоне», — цитирует генерального менеджера «койотов» Билла Армстронга официальный сайт «Аризоны».

    В текущем сезоне НХЛ Любушкин провёл 31 матч, в которых набрал два (1+1) очка

    После 45 матчей «Аризона» с 45 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе

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