Гусев может стать игроком «Флориды»

Форвардможет стать игроком, сообщает журналист Крис Джонстон.

По сведениям источника, «Пантерз» являются фаворитами в подписании контракта с 28-летним россиянином.

10 апреля стало известно, что Гусев прошел процедуру безусловного драфта отказов. Контракт хоккеиста с «Нью-Джерси» будет расторгнут, и он станет неограниченным свободным агентом.

Гусев получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля — когда в НХЛ состоится дедлайн. В этом сезоне хоккеист провел 20 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.