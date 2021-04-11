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    Гусев может стать игроком «Флориды»

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    Форвард Никита Гусев может стать игроком «Флориды», сообщает журналист Крис Джонстон.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    По сведениям источника, «Пантерз» являются фаворитами в подписании контракта с 28-летним россиянином.

    10 апреля стало известно, что Гусев прошел процедуру безусловного драфта отказов. Контракт хоккеиста с «Нью-Джерси» будет расторгнут, и он станет неограниченным свободным агентом.

    Гусев получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля — когда в НХЛ состоится дедлайн. В этом сезоне хоккеист провел 20 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

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