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    Рафф: Разочарован, что у Гусева не получилось, молодые хоккеисты выиграли конкуренцию

    Хоккей Нью-Джерси Дэвилз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал решение расторгнуть контракт с нападающим Никитой Гусевым.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    «Разочарован, что у нас не получилось. В тренировочном лагере он не забивал на двусторонках. Первые 15 матчей прошли тяжело для него.

    Мы хотели играть в скоростной хоккей. Думаю, были моменты, когда он хотел вернуть свою игру.

    У него были шансы преодолеть спад, но в итоге молодые хоккеисты выиграли конкуренцию.

    Нам нужны были габаритные игроки, физическая сила, Бастианы, Маклеоды, Вудс. Такой тип игроков становится доминирующим, и у нас есть Куокканен и Шарангович ...

    И я подумал, что в атакующей игре в большинстве у него было множество возможностей, чтобы помочь изменить ситуацию.

    Думаю, если он снова получит эти возможности, он может забить. Но во многом это сводилось только к конкуренции, и к тому, что некоторые наши молодые ребята заиграли», — сказал Рафф NJ.com.

    28-летний форвард набрал 5 (2+3) очков при полезности «-11» в 20 матчах текущего чемпионата НХЛ.

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